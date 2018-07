Cuca barra Edcarlos e escala Gil na zaga do Cruzeiro

Os titulares treinaram com Fábio; Jonathan, Gil, Léo e Diego Renan; Henrique, Marquinhos Paraná, Roger e Montillo; Thiago Ribeiro e Wellington Paulista. Durante a atividade, Edcarlos voltou ao time, na vaga de Roger, no esquema 3-5-2. O meia foi poupado e está confirmado no jogo de domingo, contra o Flamengo.

Roger deverá jogar na vaga de Fabrício, que ficou de fora do treino novamente. Com dores na cicatriz de uma cirurgia no abdômen feita em 2008, ele não tem a participação no jogo confirmada. Dessa forma, Roger formará o meio-campo com Montillo, Henrique e Marquinhos Paraná.