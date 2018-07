Cuca celebra boa fase do Atlético-MG após goleada sobre o América

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca não economizou elogios ao Atlético Mineiro após a vitória por 5 a 2 sobre o América, domingo, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Ele lembrou que o time passa por excelente momento na temporada, com oito triunfos consecutivos e classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

Por isso, se declarou satisfeito com as recentes atuações do time. "Estamos evoluindo como time, como grupo, valorizando a todos. A equipe tem jogado bem, com velocidade, e já são oito vitórias seguidas. No geral, estou satisfeito com o que o time vem jogando", disse.

No domingo, na goleada sobre o América-MG, o Atlético-MG sofreu o primeiro gol e foi ao intervalo empatando por 1 a 1. Na etapa final, porém, a equipe deslanchou e definiu a goleada. Mas Cuca garante que também aprovou a atuação do time no primeiro tempo.

"Os gols saíram no segundo tempo, mas o primeiro tempo também foi bom, bem jogado, tivemos um volume de jogo enorme. O América jogou muito bem até o terceiro gol, dificultou muito, mas, no geral, finalizamos muito e fomos merecedores da vitória, em um grande jogo", analisou.