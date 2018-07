Cuca celebra fim de fama de 'azarado' após título "Não é azarado, não!". Foi berrando esta frase que boa parte da equipe do Atlético-MG invadiu correndo a sala onde o técnico Cuca dava entrevista coletiva após a inédita conquista do título da Copa Libertadores na madrugada desta quinta-feira (25) para dar um banho de água, gelo e champanhe no treinador, que deixa para trás a fama de azarão.