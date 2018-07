Cuca celebra vitória do Atlético-MG em jogo 'memorável'

"Temos a melhor defesa do returno (levou 16 gols em 18 jogos) e a equipe tem jogado muito bem no returno. O time pegou confiança e está de parabéns pelo que fez hoje (domingo). Tirando os dez primeiros minutos, fizemos um jogo memorável", declarou o comandante.

Cuca assumiu o Atlético-MG em agosto, substituindo Dorival Júnior, com a responsabilidade de livrá-lo do rebaixamento. Com a equipe na 13.ª colocação, com 45 pontos, ele comemorou a "sensação de dever cumprido" com uma rodada de antecedência para o final da competição nacional.

"Fica a sensação de dever cumprido, minha, dos jogadores e do torcedor, que compareceu, na chuva, cantou e nos incentivou. Fica um sabor muito legal, foi uma vitória maiúscula sobre um adversário maiúsculo também. O Botafogo é uma das grandes equipes do campeonato, tem um ataque muito incisivo, e foi um grande jogo", disse.

Na última rodada, o Atlético-MG pode ajudar a rebaixar o rival Cruzeiro, caso vença o clássico de domingo, em Sete Lagoas, e o Ceará passe pelo Bahia. Mas ninguém no clube esconde que já pensa em 2012. "Estou muito contente com tudo que tenho aqui. É um lugar aprazível, onde me sinto muito bem, e tenho uma condição boa de, junto com a diretoria, montar uma equipe mais forte para o ano que vem. Estou muito à vontade aqui no Atlético", apontou Cuca.