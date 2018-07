Cuca celebra volta ao Santos e diz ser possível conquistar títulos em 2018

Anunciado nesta segunda-feira como novo técnico do Santos, Cuca prometeu, em sua primeira declaração nesse retorno ao clube, voltar a tornar o time vencedor. O treinador, que inicia o seu trabalho, nesta terça, vai assumir uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

+ Cuca comandará treino do Santos na terça e estreará contra o Cruzeiro

Derrotado por 1 a 0 pelo América Mineiro no último domingo, o Santos foi entrar no grupo da degola nesta segunda-feira, quando o Bahia empatou por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, na Fonte Nova, na conclusão da 16ª rodada. Agora, então, o time é o 17º colocado, com 16 pontos somados em 15 jogos.

O cenário complicado parece não desanimar Cuca, que disse ser possível até mesmo conduzir o Santos a títulos em 2018. "Quero dizer que estou muito feliz, contente, de poder estar de volta a essa casa. A gente promete dar o máximo em todos os sentidos que a gente puder para fazer novamente o Santos vencedor. Que a gente tenha, com a graça de Deus, conquistas ainda este ano. Um abração e boa sorte para nós", afirmou o treinador, em vídeo divulgado pelo Santos no Twitter.

Cuca, de 55 anos, assinou contrato com o Santos até o fim de 2019. Ainda como jogador, o então meia atuou pelo clube em 1993, com 15 gols marcados em 46 partidas. Depois, em 2008, trabalhou em uma rápida e fracassada passagem como treinador, de apenas 14 partidas, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Além de Cuca, chegam ao Santos Avlamir Dirceo Stival, o Cuquinha, para o cargo de auxiliar técnico, além do preparador físico Carlinhos Neves. O treinador será apresentado nesta terça-feira, após o treinamento da equipe no CT Rei Pelé, que está agendado para as 14h30.

A estreia de Cuca será no dia seguinte, quando o Santos vai receber o Cruzeiro, na Vila Belmiro, para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além dos torneios nacionais, o time também está envolvido na Copa Libertadores e terá o Independiente como adversário nas oitavas de final.