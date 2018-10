Cuca cobra 'bom senso' e pede que CBF libere Rodrygo para reforçar o Santos

O técnico Cuca cobrou "bom senso" e voltou a pedir que a CBF libere o atacante Rodrygo para reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians. Convocado para a seleção brasileira sub-20, o jogador, a princípio, será desfalque do time da Vila Belmiro no confronto do próximo dia 13, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vou sempre servir o melhor que eu posso à seleção, mas eles precisam pensar na nossa luta pela Libertadores e a perda do Rodrygo. Faço o pedido e poderei ajudar com o maior prazer do mundo, mas peço bom senso nesse jogo para que ele fique nessa partida contra o Corinthians", declarou o treinador.

Cuca fez o pedido na última sexta-feira, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador poupou Rodrygo, que havia sentido um incômodo na coxa, pensando justamente em aproveitá-lo no clássico com o Corinthians.

"O Rodrygo sentiu um pouco o adutor depois do jogo com o Atlético-PR e, então, deixamos ele fora. A gente preservou o Rodrygo para não perdê-lo para o clássico contra o Corinthians. Aí, a gente não consegue liberação da seleção sub-20 para ele jogar o clássico. Mas vamos ver se as coisas vão se encaminhar", comentou Cuca.

Com o resultado de sexta, o Santos chegou a 39 pontos, na sétima colocação do Brasileirão, a seis do Atlético-MG, que ainda atua na rodada. A luta por uma vaga na Libertadores se tornou realidade para o time paulista e até por isso Cuca fez questão de pedir a liberação de Rodrygo.