Cuca cogita poupar titulares para jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro

No embalo de três vitórias consecutivas no Brasileirão, o técnico Cuca cogita preservar alguns titulares do Palmeiras no duelo com o Cruzeiro na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida do confronto, no Allianz Parque, será disputado três dias antes da partida contra o vice-líder Grêmio, novamente pelo Brasileirão.

"É um jogo importante, um mata-mata com o Cruzeiro. Pensaremos bem com a fisiologia", disse Cuca, ao projetar seu time para a Copa do Brasil. O treinador evitou antecipar mudanças. "Estamos no calor do jogo ainda, pensaremos até quarta o que fazemos de melhor", afirmou, logo após a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas.

O triunfo fora de casa manteve a confiança do time em alta. "Motiva viajar agora depois de uma vitória, é a segunda que a gente encaixa fora de casa. O campeonato é complicado e tem que ganhar fora também. Vai te motivando, vai ganhando corpo, quem joga e quem entra um pouquinho também. É assim que a gente vai crescendo de produção", declarou Cuca.

O novo resultado positivo deixa o Palmeiras mais perto dos líderes do Brasileirão. Com 16 pontos, o time comandado por Cuca já ocupa a quarta colocação da tabela. Está atrás do líder Corinthians, com 26, do Grêmio (22) e do Flamengo (17). O vice-líder será o adversário da próxima rodada, sábado, no Pacaembu.