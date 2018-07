Cuca comanda 1.º coletivo com 4 reforços no time titular O técnico Cuca ganhou apenas quatro reforços para 2012, mas parece ter gostado das contratações feitas pela diretoria. Nesta quinta-feira, no primeiro treino coletivo do Atlético-MG no ano, o treinador escalou os quatro como titulares. A tendência é que a formação seja mantida para o primeiro teste de 2012, um jogo-treino contra o Villa Nova-MG, nesta sexta, às 16h30, na Cidade do Galo.