Cuca faz testes na zaga do Palmeiras para clássico contra o Santos

O técnico Cuca, do Palmeiras, comandou neste sábado um treino tático na Academia de Futebol para montar a equipe que irá enfrentar o Santos, às 20h30 da próxima terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Com alguns desfalques, o treinador ainda testa as melhores opções para formar a zaga do time.

No início das atividades, Cuca formou a dupla defensora com Yerry Mina e Vitor Hugo. No decorrer do treino, Edu Dracena entrou no lugar do colombiano. O treinador passou muitas orientações aos atletas durante o treinamento.

Ainda em recuperação de lesões, os meio-campistas Moisés e Tchê Tchê foram ao campo, mas apenas fizeram atividades de fisioterapia em separado do grupo que participou do treinamento coletivo.

Já os suspensos Thiago Santos, Gabriel Jesus e Roger Guedes permaneceram em outro campo da Academia de Futebol e receberam orientações do auxiliar técnico Alberto Valentim.

Ao final dos treinos, os jogadores do Palmeiras demonstraram o clima bom que paira pelo clube e fizeram a tradicional ovada no aniversariante do dia, Fernando Prass. O goleiro completou 38 anos neste sábado.