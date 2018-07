Cuca comanda primeiro coletivo e faz diversas mudanças no Palmeiras

O técnico Cuca comandou nesta terça-feira o primeiro treinamento coletivo desde que chegou ao Palmeiras e fez diversas mudanças na equipe. As que chamaram mais atenção foram as entradas do volante Gabriel entre os titulares e a ida de Zé Roberto para o meio, com Egídio na lateral esquerda. Durante a atividade, o treinador fez mudanças, mas iniciou a atividade com seis alterações em relação ao time base de Marcelo Oliveira.

Cuca iniciou a atividade com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Zé Roberto e Allione; Dudu e Alecsandro. Em relação ao time comandado por Marcelo Oliveira, continuaram Prass, Lucas, Vitor Hugo e Dudu, além de Zé Roberto, que se manteve, mas foi deslocado para o meio.

Os reservas treinaram com Vagner; João Pedro, Thiago Martins, Roger Carvalho e Victor Luis; Jean, Matheus Sales, Robinho, Gabriel Jesus e Erik; Barrios. Durante a atividade, Cuca orientou bastante as duas equipes. Treinou bola parada, linha de impedimento e saída de contra-ataque.

Mostrando muita disposição, Cuca arriscou alguns chutes ao longo do treinamento, deu lançamentos e até deu um drible em Egídio, para dar inicio a um contra-ataque dos reservas.

No campo paralelo, treinaram finalização Nathan, Leandro Almeida, Rodrigo, Thiago Santos, Regis e Taylor. O que chama a atenção é que Thiago Santos, titular de Marcelo Oliveira, inicialmente não apareceu nem entre os reservas.

Durante a atividade, Cuca fez quatro mudanças. Entraram Barrios, Gabriel Jesus, Robinho e Jean e saíram, respectivamente, Allione, Egidio, Alecsandro e Lucas. Com essa formação, Zé voltou para a lateral-esquerda e o time jogou no 4-2-3-1 com Prass; Jean, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Gabriel Jesus e Dudu; Barrios. Lucas deixou a atividade e Thiago Santos entrou no time reserva.

Rafael Marques não treinou porque viajou para o Rio de Janeiro onde teve uma audiência contra o Botafogo. Cristaldo se recupera de dores musculares enquanto Cleiton Xavier e Fellype Gabriel continuam o tratamento de recondicionamento físico e sem previsão de volta.

O elenco do Palmeiras viaja quarta-feira cedo para o Uruguai e treina no Parque Central, palco da partida contra o Nacional, quinta-feira, pela Copa Libertadores.