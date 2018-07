Cuca comanda recreativo no Palmeiras e encerra preparação para duelo com Flu

O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o duelo contra o Fluminense no domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca comandou apenas um trabalho recreativo e no final alguns jogadores ficaram em campo para treinos de cobranças de pênalti e falta.

Apenas o goleiro Jailson, o zagueiro Mina e o meia Michel Bastos não foram ao gramado. O trio se recupera de lesões e permaneceu durante todo o período na academia. Sem eles, o treinador não fez mistério e confirmou o time já na sexta-feira.

O zagueiro Juninho ganhou a disputa com Luan e será mantido entre os titulares, formando dupla com Edu Dracena. O atacante Willian retorna após cumprir suspensão e deve ser titular na vaga de Keno. O restante da equipe é a mesma que venceu o Coritiba por 1 a 0 na última segunda-feira.

O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão e ainda almeja brigar pelo título. Além disso, venceu os últimos quatro jogos contra o Fluminense. Atualmente, ocupa o quarto lugar no Nacional com 40 pontos. A provável formação que entrará em campo neste domingo terá: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.