Cuca comanda treino tático e Palmeiras encerra preparação para encarar o Sport

Sob o comando do técnico Cuca, o elenco do Palmeiras realizou na manhã deste sábado a sua última atividade antes do duelo contra o Sport, domingo, às 16 horas, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como já havia ocorrido na sexta-feira, a atividade foi realizada na cidade de Cabo de Santo Agostinho. A ideia era que o trabalho fosse feito no CT do Náutico, mas as fortes chuvas fizeram a comissão técnica optar pelos treinos na região metropolitana do Recife, onde o grupo está hospedado.

Na última atividade antes do duelo de domingo, Cuca organizou um trabalho tático e orientou o posicionamento dos atletas que participarão do jogo. Como antecipou o treinador, a partida deve marcar a estreia do atacante Deyverson, mesmo que ele entre apenas no segundo tempo.

Enquanto o elenco treinava, os meio-campistas Tchê Tchê e Michel Bastos e os atacantes Miguel Borja e Dudu - suspensos com o terceiro cartão amarelo - realizaram uma atividade física na praia, supervisionada pelo preparador Omar Feitosa.

Na sexta posição do campeonato com 23 pontos, exatamente um atrás do Sport, o Palmeiras precisa de um bom resultado neste domingo para não deixar que os principais líderes escapem - o Corinthians soma 37 e o Grêmio 31.

O Palmeiras deve entrar em campo neste domingo com: Jailson; Mayke, Luan, Edu Dracena e Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique, Zé Roberto e Raphael Veiga; Keno e Érik. Técnico: Cuca.