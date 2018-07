Cuca comemora goleada em primeira 'batalha' do Brasileirão

O torcedor que lotou o Allianz Parque na tarde de sábado saiu contente com o que viu. O Palmeiras mostrou poder de fogo, goleou o Atlético-PR por 4 a 0, e começou muito bem o Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca também ficou contente com o que viu do seu time, mas lembrou que é só o início do torneio.

"Estou muito contente com o time, muito satisfeito com o desempenho deles. Praticamente tudo o que treinamos foi executado no jogo, o grupo está trabalhando bem. Você vê o placar de 4 a 0 e vê que o Palmeiras goleou, mas o Atlético-PR estava ajustado. Fizemos um grande jogo e isso dá confiança para seguir no campeonato. É a primeira batalha de 38, faltam 37", comentou.

Entre os jogadores elogiados pelo treinador, destaque para Gabriel Jesus, autor de dois gols. "O primeiro gol foi bem trabalhado, veio de um lado para o outro e passou pelo goleiro. Teve várias ações para abrir espaço, aparecer a bola no meio e as diagonais do Jesus e Róger Guedes para sair o gol. Depois o Jesus fez o segundo com um passe do Rafael Marques. Ele é um jogador de muita velocidade e é difícil marcá-lo", avaliou.