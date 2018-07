Cuca comemora resultado: 'As coisas têm fluído para nós'

O técnico Cuca, do Palmeiras, tem motivos para sair sorrindo do Beira-Rio. O Alviverde não apenas venceu o jogo contra o Internacional em Porto Alegre, fato que não acontecia desde 1997, mas também viu a vantagem para o vice-líder do Brasileirão passar de um ponto para três. Quebra de tabu e liderança garantida em um domingo que de tudo certo para o clube paulista.

"Fazia muito tempo que não ganhávamos em Recife também", lembrou o comandante palmeirense (se referindo aos 3 a 1 sobre o Sport). "Fazia muito tempo também que a gente não ganhava do Corinthians no Pacaembu. As coisas têm fluído bem para nós", comemorou Cuca. Foi a segunda vitória seguida do Palmeiras fora de casa.

"O que esses jogadores estão fazendo pelo Palmeiras merece uma compreensão um dia que as coisas não forem tão bem, como foi na terça-feira (no empate em 1 a 1 diante do Santos)", pediu o treinador.

A tranquilidade pela vitória, entretanto, deve durar pouco. Para os próximos jogos, Cuca deve perder dois de seus principais jogadores: Gabriel Jesus e Fernandor Prass, que irão servir a seleção olímpica nos Jogos do Rio-2016. O substituto do goleiro já foi definido: Vágner, que veio do Avaí e chegou ao clube no começo do ano. Já para o lugar da jovem estrela palmeirense deve ser mais difícil.

"Em substituição ao Gabriel ainda não pensei, vamos pensar com calma durante a semana", avisou. O técnico tem algumas opções: Erik, que tem ganhado espaço nos últimos jogos, começa como favorito. Ainda há Rafael Marques, Lucas Barrios e Leandro Pereira, considerando que Dudu deve voltar a ser titular. Agora o Palmeiras volta a jogar em casa e encara o Atlético-MG na próxima semana, às 11h de domingo.