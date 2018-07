Cuca comemora retorno de Thiago Ribeiro no Cruzeiro O técnico Cuca comemorou nesta quarta-feira o retorno de Thiago Ribeiro aos treinos com bola. O atacante retomou as atividades físicas na terça e tem boas chances de voltar ao time titular do Cruzeiro na segunda decisão do Campeonato Mineiro, domingo, diante do rival Atlético.