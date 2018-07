Cuca comemora rodada perfeita para o Palmeiras, mas pede calma aos jogadores

O técnico Cuca comemorou a rodada perfeita para o Palmeiras, mas também preferiu manter os pés no chão e minimizou a vantagem de quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time alviverde venceu o Figueirense por 2 a 1 e viu os principais adversários, Flamengo e Atlético Mineiro, perderem seus jogos para Internacional (2 a 1) e Botafogo (3 a 2), respectivamente.

"A vitória veio, culminou com uma rodada perfeita para nós, coisa que quarta-feira tinha sido o contrário. Temos de ir com calma, já reuni no campo para isto. Faltam sete jogos, temos quatro pontos (de vantagem), que pode parecer bastante, mas dentro é tão pouquinho", declarou o treinador.

Desde que assumiu a liderança do Brasileirão, o Palmeiras conseguiu a sua maior vantagem na ponta. Com a vitória foi a 64 pontos, enquanto que o Flamengo permaneceu com 60 e o Atlético Mineiro viu as chances de título ficarem distantes com seus 56 pontos.

Cuca, no entanto, lembrou das partidas que faltam do Palmeiras para não criar nenhum clima de "já ganhou". "Jogaremos com Santos na Vila, com o Atlético Mineiro, no Horto ou no Mineirão, jogaremos contra o Vitória... Você acha que contra o Sport jogando a vida será jogo fácil? É jogo duríssimo. Botafogo buscando vaga direta na Libertadores, Inter lutando contra rebaixamento, Chapecoense... estes pontos agora são muito mais difíceis de ganhar do que no começo do campeonato. Estes pontos é com entrega total, são vendidos bem mais caros que no início", falou o treinador.

Apesar de deixar os atletas de sobreaviso, o treinador também elogiou a postura da equipe no duelo complicado contra o Figueirense. "Foi muito merecido o resultado. É um time maduro, que tem a melhor defesa do campeonato e não é à toa", finalizou o treinador.

O Palmeiras agora volta as atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time alviverde enfrentará o Grêmio, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de volta das quartas de final. A equipe gaúcha venceu a primeira partida por 2 a 1. Pelo Brasileirão, o Palmeiras recebe o Sport no domingo.