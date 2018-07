Cuca confirma Atlético-MG com Richarlyson e Josué O Atlético Mineiro vai ter duas novidades para enfrentar o Tupi, domingo, às 16h, no Independência, em Belo Horizonte. O volante Josué, apresentado durante a semana, vai fazer a sua estreia na vaga de Pierre, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Já a lateral esquerda tem um novo titular: Richarlyson, que ganhou a vaga de Junior Cesar.