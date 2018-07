Cuca confirma baixas de Cleiton Xavier e Edu Dracena contra o Coritiba

O técnico Cuca, do Palmeiras, deu somente duas pistas do time que vai escalar neste sábado, contra o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apenas o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier, ambos com desconforto muscular, tiveram as baixas confirmadas pelo treinador, que na véspera da partida realizou atividade recreativa com a equipe.

O Palmeiras voltou nesta sexta-feira aos treinos depois de na quinta ter chegado de viagem de João Pessoa, onde enfrentou o Botafogo (PB) pela Copa do Brasil. O trabalho foi somente um rachão, seguido pela entrevista coletiva de Cuca. "O Cleiton é um jogador importante, não jogou bem (contra o Botafogo-PB) como a maioria não jogou, como eu também fui mal. Ele vai ficar fica fora por um desconforto que teve, assim como o Dracena, para ficar à disposição depois", afirmou.

Na derrota por 1 a 0 no Nordeste o técnico poupou os principais titulares. Todos devem voltar ao time neste sábado. O técnico do líder do Brasileiro, com somente um ponto de vantagem sobre o Flamengo, pediu para a equipe não ficar ansiosa e jogar com simplicidade. "A receita é o feijão com arroz, essa é a receita básica. Temos de manter a regularidade que a gente vem tendo no campeonato. Se vermos, a nossa instabilidade foi muito curta", comentou.

Fora a sequência no Campeonato Brasileiro, o time soube nesta sexta-feira que o Grêmio será o adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. "São oito campeões restantes de Copa do Brasil, o que viesse seria duro. Deixo para conversarmos semana que vem", desconversou. Um sorteio na manhã desta sexta-feira na sede da CBF colocou o clube gaúcho como rival na próxima fase.

Para o jogo com o Coritiba, a diretoria já vendeu 29 mil ingressos para o Allianz Parque. Dois setores da arena estão esgotados. A provável escalação do Palmeiras deve ter: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Tchê Tchê e Moisés; Erik, Dudu e Gabriel Jesus.