Cuca confirma cinco mudanças no Palmeiras para buscar 1ª vitória

Depois de dois treinamentos com a mesma formação, o técnico Cuca praticamente confirmou a equipe do Palmeiras para enfrentar o Red Bull Brasil nesta quinta-feira, no Pacaembu, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. Ao todo, serão cinco mudanças em relação à equipe que perdeu para o Osasco Audax.

Os laterais Lucas e Egídio e o volante Jean ganharam as vagas de João Pedro, Zé Roberto e Gabriel, respectivamente. As mudanças mais significativas, no entanto, serão no ataque. Rafael Marques vai atuar como falso 9 no lugar de Alecsandro, enquanto Erik terá uma chance no lugar de Gabriel Jesus, convocado para a seleção olímpica.

Sem Lucas Barrios (convocado para a seleção paraguaia) e Cristaldo (em recuperação de dores musculares), Cuca espera que Rafael Marques aproveite o avanço de Erik e Dudu pelos lados do campo. Ele será o finalizador na área. Durante a pré-temporada, ainda sob comando de Marcelo Oliveira, o camisa 19 foi testado de maneira semelhante e foi bem.

Zé Roberto deve sair da equipe por questões físicas. Na terça-feira, ele foi poupado dos treinamentos e nesta quarta-feira realizou apenas fortalecimento muscular. Nesta quarta-feira, o técnico Cuca cobrou movimentação e toque de bola com rapidez. Também orientou posicionamento dos atacantes, repetiu jogadas pela linha de fundo e bolas paradas.

O Palmeiras é o líder do Grupo B nos critérios de desempate com quinze pontos. Nos últimos dois jogos, no entanto, a equipe soma duas derrotas, uma pelo Campeonato Paulista e outra pela Libertadores. Com isso, o técnico Cuca busca a sua primeira vitória no terceiro jogo como comandante do Palmeiras.