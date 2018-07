Cuca confirma Dudu titular e diz que só quer ajudá-lo no Palmeiras

O técnico Cuca deixou claro não ter ficado qualquer resquício de problema com o atacante Dudu após a partida contra o São Paulo, quando o atacante não gostou de ouvir críticas do treinador. Para o comandante do Palmeiras, o jogador é um de seus homens de confiança e que por isso sempre espera mais dele. Além disso, sua intenção é ajudar o atleta a rende mais em campo.

“Tudo depende do ponto de vista de como é colocado. Eu não falei do Dudu, vocês me perguntaram sobre ele, então eu falei que ele é um jogador muito importante e que naquela jornada não tinha ido bem como a gente precisa que vá. Ele sabe que pode e vai render mais porque temos confiança nele. Converso com todos os jogadores, gosto muito do Dudu e ele tem idade para ser meu filho. Só quero poder ajudá-lo a fazer render mais", comentou o comandante palmeirense.

O treinador também assegurou que Dudu será mantido nos titulares, mas em outra função que não é o meio de campo. “Por que estaria fora, se jogou o último jogo até o final? A não ser que tivesse uma opção tática, mas a opção tática com ele é muito boa e ele será titular sempre que puder jogar”, avisou o treinador.

Em relação ao time, Cuca deixará para definir quem joga diante do Grêmio, no treinamento desta quarta-feira. Ele aguarda pela recuperação do volante Matheus Sales e do lateral-esquerdo Egídio, que na segunda-feira chegou a treinar no gramado, mas voltou a sentir nesta terça. Desfalque certo é o meia Cleiton Xavier. Moisés deve ganhar uma nova oportunidade e a dúvida é quem sai para sua entrada. O treinador pode tirar Róger Guedes, Alecsandro ou Gabriel Jesus.