Cuca confirma Edu Dracena na zaga e despista sobre substituto de Gabriel Jesus

O Palmeiras tem apenas uma dúvida para o clássico deste sábado diante do Corinthians, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Gabriel Jesus, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, o técnico Cuca fez mistério em relação ao seu substituto. Na defesa, no entanto, confirmou Edu Dracena na vaga de Vitor Hugo, também suspenso.

"O Edu entra na zaga, como jogou em Porto Alegre (contra o Grêmio). Na frente, temos esta dúvida, ainda não definimos. Perdemos o Gabriel pelo terceiro cartão. Vamos usar o tempo para estudar o adversário e depois definir o jogador que vai jogar", declarou Cuca nesta sexta-feira.

A briga para ocupar o lugar de Jesus deve se resumir a dois jogadores. O treinador indicou que Barrios e Leandro Pereira disputam a vaga. "O Barrios é um centroavante fixo. Nós temos o Leandro, que é um centroavante mais de velocidade e podemos escolhê-lo também."

A declaração de Cuca causou estranheza por ele nem considerar, inicialmente, outras opções bastante utilizadas ao longo deste Brasileirão, como Erik e Rafael Marques. Somente quando perguntado sobre os jogadores, o treinador os incluiu entre as alternativas para substituir Jesus. No entanto, indicou que a vaga deve ser mesmo de Leandro Pereira ou Barrios.

"O Erik pode voltar, está treinando bem, é uma opção para os jogos. É um menino que a gente tem toda confiança nele, assim como o Rafael. Apesar de não ser centroavante, ele atuou na função quando não tivemos o Leandro e o Barrios. Mas hoje temos os dois", disse.

Sem maiores dúvidas nas outras posições, o Palmeiras está praticamente definido para tentar manter a liderança no clássico. A equipe deve ter: Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Róger Guedes e Barrios (Leandro Pereira).