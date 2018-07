Cuca confirma Juninho e Willian entre os titulares do Palmeiras

Apesar de sempre tentar não revelar o time, o técnico Cuca, do Palmeiras, deixou pistas nesta sexta-feira pelo menos sobre duas definições na escalação que enfrenta no domingo o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juninho ganhou a disputa com Luan e será mantido na defesa, assim como o atacante Willian retorna após cumprir suspensão e deve ser titular na vaga de Keno.

A equipe vai fechar a preparação com treinos fechados à imprensa. O últimos deles será neste sábado pela manhã. Na tarde de sexta-feira o trabalho foi realizado durante uma hora com os portões fechados. A principal dúvida era na defesa, setor em que Juninho ganhou chance no jogo com o Coritiba na vaga do então suspenso Luan, teve boa atuação e conquistou a titularidade.

"Vai jogar o Juninho, fez um bom jogo, é um quarto zagueiro e se adapta melhor ao esquema. Pelo jogo que fez, será mantido. Mas temos a confiança igual no Luan e no Antonio Carlos, que agora vão lugar para recuperarem o espaço no time", disse Cuca em entrevista coletiva. Juninho será titular no setor junto com Edu Dracena, assim como na última partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba.

Com Juninho mantido, a única novidade na formação em comparação ao último jogo será o atacante Willian. Após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Atlético-MG, o jogador retorna. "Willian é um jogador importantíssimo para nós, vai ser aproveitado sim. Saiu no último jogo na expulsão. É um jogador que é artilheiro, tem um senso de competitividade grande, é inteligente e volta naturalmente", comentou.

A provável formação titular para a partida terá: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. O jogo será às 16h.