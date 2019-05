Cuca confirma liberação de Antony para defender seleção olímpica

O técnico Cuca confirmou que o São Paulo vai liberar o atacante Antony para a disputa do Torneio Internacional Maurice Rivello, que era chamado de Torneio de Toulon, na França. O torneio será disputado entre 1 e 15 de junho e, desta forma, o jovem de 19 anos será desfalque nas próximas quatro partidas da equipe do Morumbi.

"A gente não pode privar um jogador de disputar uma competição como essa, de forma alguma. É uma valorização dele, do clube. Os que não estão deixando os jogadores irem podem ter represália na frente, não da CBF, mas da Fifa. Se são convocados e não vão, alguma coisa ocorre. Não adianta ficar com o Antony aqui se ele ficar com a cabeça ruim", opinou o treinador.

Cuca ainda destacou que essa será uma boa oportunidade de Antony crescer profissionalmente. "Vamos deixar ele servir à seleção, e que ele volte mais valorizado ainda do que já é."

Como a apresentação será nesta segunda-feira, o jogador perderá os confrontos com: Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e contra Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Ao todo, André Jardine convocou 22 atletas de até 22 anos para o campeonato. Esta será a primeira competição preparatória da equipe de olho no Torneio Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro, na Colômbia - a competição vai classificar duas seleções para a Olimpíada.

O Corinthians também optou por liberar Pedrinho e Mateus Vital para os jogos, que não são data Fifa. Já o Santos pediu para não ter de liberar Rodrygo e teve a solicitação atendida pela CBF. A revelação da Vila Belmiro se despede do futebol brasileiro no dia 12 de junho, em clássico com o Corinthians, e depois se apresenta ao Real Madrid.