Cuca confirma o time do Palmeiras e Luan será a novidade no banco de reservas

O Palmeiras está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time alviverde encerrou a preparação visando a partida contra o Atlético-PR, sábado, no Allianz Parque, justamente no local do jogo, em atividade realizada nesta sexta-feira, onde o técnico Cuca confirmou a escalação da equipe com algumas novidades dentro e fora de campo.

O time será o mesmo que ele treinou nos últimos dias com Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Jean, Matheus Sales, Cleiton Xavier, Gabriel Jesus e Róger Guedes; Barrios. Cleiton Xavier será titular pela primeira vez desde a série de lesões que o fez ficar oito meses longe dos gramados.

"O Cleiton está com força e confiante. Coloquei ele para pegar ritmo de jogo", explicou o treinador, que também explicou o motivo de ter optado por Barrios ao invés de Alecsandro, que estava sendo titular e jogando bem nas últimas partidas.

"Barrios teve duas partidas em que não foi bem. Cobramos para que ele tivesse mais participação e nós constatamos que essa preparação não existia por causa da seleção paraguaia. Ficar no banco lá e aqui faria ele perder a força e a confiança. Ele é bom jogador e a gente vai dar essa oportunidade para ele", explicou o treinador.

Outra novidade estará no banco de reservas. O atacante Luan, que renovou contrato no ano passado, está nos planos de Cuca e ficará como opção no banco de reservas. Os zagueiros Roger Carvalho, Edu Dracena e Leandro Almeida, assim como o meia Allione e o atacante Dudu se recuperam de lesão e não vão para o jogo. Fabrício ainda aguarda a documentação ficar pronta e por isso também está fora da partida.

Confira a lista de convocados para a estreia do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner;

Laterais: Egídio, Fabiano, João Pedro e Zé Roberto;

Zagueiros: Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos;

Meias: Cleiton Xavier, Moisés e Tchê Tchê;

Atacantes: Alecsandro, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Luan, Rafael Marques e Róger Guedes.