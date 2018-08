Cuca confirma que Sánchez estreará no lugar de Pituca no Santos

Após comandar treinamento no CT Rei Pelé, o técnico Cuca confirmou, em entrevista coletiva, que o uruguaio Carlos Sánchez será titular no meio-campista santista neste sábado, no Engenhão, contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Diego Pituca foi o escolhido pelo treinador para deixar o time.

Pituca, que no ano passado foi contratado para o time B do Santos, conquistou a titularidade nesta temporada com Jair Ventura. Mas agora ele perdeu essa condição, pois Cuca preferiu escalar Renato e Alison no meio-campo. E com a presença de dois volantes na formação titular, Sánchez deverá ter mais liberdade para armar a equipe.

Apesar disso, Cuca fez elogios a Pituca. "É um menino de nossa confiança e cedeu espaço ao Sánchez. Na análise que fizemos em cima do adversário, é a melhor forma que tivemos", disse o treinador, que também relacionou Derlis González para o confronto com o Botafogo.

O atacante paraguaio ficará como opção no banco de reservas, enquanto Bryan Ruiz ainda vai treinar por mais alguns dias, antes de começar a ser aproveitado, como explicou Cuca. "O Sánchez tem condição melhor que os outros. Vamos esperar o Bryan ter uma condição física melhor", justificou o treinador.

Cuca também optou por deixar o zagueiro David Braz e o meia argentino Vecchio de fora do duelo por estarem negociando a saída para outros clubes. "Os dois estão focados. Eles têm propostas e eu passei à diretoria, porque tenho de pensar no Santos. Quem tiver proposta, pode me procurar e vamos resolver", afirmou.

Com isso, Cuca testou o Santos no treinamento e definiu a equipe para o duelo contra o Botafogo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Dodô; Alison, Renato e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

Após reestrear pelo Santos na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro pela Copa do Brasil, Cuca agora vai tentar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão, pois a equipe está apenas em 17º lugar, com 16 pontos somados em 15 jogos.