Cuca confirma Ronaldinho como titular no domingo

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca confirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, que Ronaldinho Gaúcho fará o seu retorno aos gramados pelo Atlético-MG atuando como titular, neste domingo, contra o Vitória, às 17 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado fisicamente depois de ter superado uma grave lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 27 de setembro, o craque iniciará entre os 11 titulares em uma partida também para ganhar ritmo de jogo antes da participação atleticana no Mundial de Clubes da Fifa - a estreia na competição será no dia 18 de dezembro, no Marrocos.

"Para o Ronaldinho ir se adaptando gradativamente ao jogo, é melhor que ele inicie jogando até quando conseguir. Ele começa jogando", adiantou Cuca, que comandará o último treinamento de preparação para o duelo diante do Vitória na manhã deste sábado. Já o zagueiro Leonardo Silva, com dores na panturrilha esquerda, foi poupado do treinamento desta sexta e não atuará diante do rival baiano, conforme Cuca também confirmou nesta sexta. Outro jogador descartado deste próximo confronto é o volante Josué, que reclama de dores musculares.

Desta forma, a equipe atleticana deverá ser escalada neste domingo com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Réver e Lucas Cândido; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli, Fernandinho e Jô.