Cuca confirma time e descarta Danilinho no Atlético-MG

Wesley vai substituir o suspenso Escudero, enquanto Triguinho ocupará a vaga Richarlyson. As duas mudanças já tinham sido feitas no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova, no último domingo, em Nova Lima. Com as alterações, o time conseguiu a virada.

"Estão confirmados. Foram as duas trocas que fizemos no meio tempo lá com o Villa Nova e o nosso segundo tempo lá foi muito melhor que o primeiro, não só em gols como em posicionamento também. Então, são dois jogadores que, juntamente com o Berola, mudaram o panorama do jogo, ajudaram a mudar o comportamento da equipe, equilibrou bem a equipe e nada mais justo que dar sequência aos dois que entraram bem", comentou Cuca.

O treinador também decidiu deixar o meia-atacante Danilinho fora da lista de relacionados do Atlético para o duelo com o Democrata. Na semana passada, o jogador se envolveu em polêmica ao não aparecer para treinar no sábado e, por conta disso, ficou fora do duelo com o Villa Nova. Com Danilinho descartado da partida contra o Democrata, quem ganha espaço é o meia Nikão, que está na lista de 19 jogadores relacionados por Cuca.

Líder do Campeonato Mineiro, com 21 pontos, o Atlético tentará manter 100% de aproveitamento neste sábado com a seguinte escalação: Renan Ribeiro; Marcos Rocha, Réver, Rafael Marques e Triguinho; Leandro Donizete, Pierre, Mancini e Wesley; Guilherme e André.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o duelo com o Democrata:

Goleiros: Giovanni, Renan Ribeiro

Laterais: Carlos César, Marcos Rocha, Richarlyson, Triguinho

Zagueiros: Luiz Eduardo, Rafael Marques, Réver

Volantes: Fillipe Soutto, Leandro Donizete, Pierre, Serginho

Meias: Nikão, Mancini

Atacantes: André, Guilherme, Neto Berola, Wesley