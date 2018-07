Cuca confirma volta do zagueiro Mina como titular do Palmeiras

O zagueiro colombiano Yerry Mina vai voltar a atuar pelo Palmeiras no domingo após mais de 40 dias fora por uma lesão na coxa esquerda. O técnico Cuca confirmou nesta sexta-feira que o defensor será titular ao lado de Vitor Hugo na partida contra o Fluminense, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Outro retorno à equipe é de Gabriel Jesus. O atacante volta ao elenco após participar dos Jogos do Rio.

"Mina está em condição normal. A gente preparou bem. Até poderia ter colocado no jogo com a Ponte Preta (no último domingo), mas não quisemos, por precaução. Fizemos um treino coletivo contra os juniores do Palmeiras, testamos em condição de jogo", disse Cuca nesta sexta. O treinador também afirmou que Gabriel Jesus será titular no ataque depois de ficar fora por seis rodadas.

Cuca, porém, não confirmou toda a escalação. A dúvida principal é quem será o volante substituto de Thiago Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time treinou na tarde desta sexta com 12 jogadores na linha na equipe titular durante o trecho da atividade liberada à imprensa na Academia de Futebol. Matheus Sales e Arouca estavam presentes, enquanto entre os 14 atletas do time reserva, estava Gabriel.

Cuca disse que prefere analisar o treino de sábado pela manhã antes de fechar a formação e afirmou estar tranquilo sobre a vontade de Gabriel Jesus voltar ao time. "Ele nunca tira o pé em dividida, está concentrado no Palmeiras, é o artilheiro do Campeonato. Falei com ele mais cedo, está com a cabeça boa, é um menino do bem. O Gabriel não me preocupa em nada", afirmou o treinador.

A possível formação do Palmeiras deve ter: Jailson; Jean, Vitor Hugo, Mina e Zé Roberto; Arouca, Mateus Sales e Moisés; Gabriel Jesus, Dudu e Róger Guedes. "Vai ser um jogo complicado. O Fluminense tem um jogo a menos, e se ganhar da gente, vai ficar somente seis pontos atrás", avisou Cuca. A partida em Brasília vai começar às 16h.