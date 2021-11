Cuca faz contas e projeta Atlético-MG com 75 pontos para levar o título do Brasileirão

Cuca não escondeu a alegria após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, na noite de quarta. O resultado aumentou ainda mais a vantagem do Atlético-MG na liderança do Brasileirão. Ao fim da partida, o treinador explicou o motivo da sua comemoração no Mineirão. Pelas suas contas, o time está no caminho certo rumo aos 75 pontos, meta que estabeleceu para a conquista do título.

"Temos nove jogos, 27 pontos possíveis. Se somarmos 13 pontos, batemos 75, e dificilmente alguém vai alcançar este número. Por mais que Flamengo e Palmeiras tenham grandes elencos, ninguém aguenta", explicou Cuca, ao expor suas contas. O jogo disputado na quarta era atrasado da 19ª rodada. Assim, o Atlético se equiparou ao Palmeiras no número de partidas.

Líder e vice-líder têm agora 29 jogos cada e uma diferença de dez pontos na tabela: 62 contra 52. O Flamengo aparece em terceiro, com 50, mas tem dois jogos a menos. Se vencer estas partidas atrasadas, a equipe carioca ficaria a seis pontos do Atlético.

Em suas contas, Cuca usa como referência o aproveitamento de cada um dos três times. O Atlético lidera neste quesito também, com 71,3%. Mas é o Flamengo que aparece em segundo, com 61,7%, à frente do Palmeiras, com 59,8%.

"Hoje o Palmeiras e o Flamengo têm (cerca de) 62% de aproveitamento, um pouco menos o Palmeiras, que tem dois jogos a mais. Para chegarem a 74 pontos, eles vão ter que ter 73% de aproveitamento. Ou seja, 11% a mais do que têm hoje. E, neste momento do campeonato, é muito difícil estabelecer uma alta. A instabilidade é geral em termos físicos, desgaste, cartão, isso para todos", projetou.

Para o treinador, a "gordura" acumulada pelo Atlético deve ser determinante na cansativa reta final da temporada. "Nós também estamos (jogando) domingo e quarta, quarta e domingo. Mas, em contrapartida, estamos com 72% (aproveitamento). Nós podemos dar uma caída hoje para 50% dos pontos", explicou.

Cuca admitiu que as contas se tornaram parte integrante da sua vida nas últimas semanas. "Eu adoro falar de números, porque eu só fico com eles na cabeça. Acordo de madrugada e é número, vai de manhã e são números. A gente é uma calculadora, vive pensando em números", comentou.

Apesar da empolgação com as cifras, o técnico do Atlético diz manter a cautela. "Se você pensar que domingo tem o América-MG e quarta-feira, o Corinthians, não fica nada claro. Então não adianta os caras falarem: 'ah, todo mundo acha que o Galo é campeão, menos o Cuca'. Mas não mesmo! Temos que jogar jogo a jogo", afirmou.