Cuca conversa com Prass e elenco do Palmeiras em reapresentação

Depois de um dia de folga após a derrota no clássico com o São Paulo pelo Brasileirão, o Palmeiras apostou no diálogo na reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira. Antes do início da atividade, o técnico Cuca conversou reservadamente com o goleiro Fernando Prass, que falhou nos dois gols do rival no Morumbi, e depois foi a vez do grupo se reunir para ouvir as palavras do treinador.

"Foi conversa dele (Cuca) conosco, para a gente continuar firme, não desanimar. Perder é ruim, mas disse que é para não desanimar e continuar firme em busca de nossos objetivos", afirmou Dudu.

O treino com bola começou depois de 30 minutos do horário marcado. Com os jogadores posicionados na beira do campo, Cuca discursou por um longo período. O Palmeiras tem o jogo decisivo da Copa do Brasil, na quarta-feira, e o técnico tenta evitar que o ambiente tenha momentos mais turbulentos nos próximos dias.

O Palmeiras vê a competição como uma boa oportunidade para dar a volta por cima depois da segunda derrota no Campeonato Brasileiro, em três rodadas disputadas. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, o time pode empatar com o Internacional e até perder por um gol de diferença no Beira-Rio, desde que balance as redes, para avançar às quartas de final.

Apesar de a prioridade do clube no ano ser a disputa da Copa Libertadores, a competição sul-americana só volta ao calendário em julho e o Palmeiras precisa recuperar a confiança antes disso. Assim, a Copa do Brasil ganha mais atenção da comissão técnica.