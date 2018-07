Cuca conversa com todo mundo para entender mais rápido o Palmeiras

Os primeiros dias de Cuca como técnico do Palmeiras tem sido de muito trabalho, estudo e, principalmente, conversa. Nos dois treinos feitos pelo treinador, ele conversou com diversos jogadores de forma individual, além da comissão técnica e diretoria.

Na segunda-feira, quando chegou ao clube, assinou contrato e foi apresentado, Cuca não chego a dar o treino. Ele foi recebido no gramado pelo presidente Paulo Nobre, pelo vice Antonino Jesse Ribeiro, diretor de futebol, Alexandre Mattos, e o gerente de futebol, Cícero Souza.

Em seguida, o treinador acompanhou o trabalho tático feito por Alberto Valentim, mas não sem antes chamar Zé Roberto, Jean e Roger Carvalho para conversar individualmente.

Na terça-feira, no primeiro treinamento com todo o grupo, ele comandou um coletivo e antes e depois do trabalho também chamou alguns atletas para uma conversa no reservado, casos de Alecsandro, Edu Dracena, Dudu, Gabriel Jesus e Fernando Prass.

O fato é que o treinador tem conversado com pessoas de diversos setores do clube para se ambientar o mais rápido possível. Em sua apresentação, Cuca deixou claro estar ciente de que uma derrota na quinta-feira, contra o Nacional, no Parque Central, no Uruguai, deixa a situação do Palmeiras na Libertadores muito delicada, por isso, sabe que precisa correr contra o tempo para conseguir montar um time competitivo e que consiga um bom resultado fora de casa. Aí sim, ele conseguirá ter um início de trabalho em paz.

Nesta quarta-feira, o elenco do Palmeiras viaja pela manhã para o Uruguai, em clima de decisão. O grupo 2 está bem equilibrado. O Nacional é o líder com cinco pontos seguido pelo Palmeiras, que aparece com quatro, mesma pontuação do Rosario Central, que está atrás pelo confronto direto. O River Plate-URU é o lanterna, com dois pontos. Rosario e River se enfrentam no Uruguai, também na quinta-feira, às 19h30.