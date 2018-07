Cuca convoca força máxima do Cruzeiro para confronto

Com isso, tudo indica que o treinador não deverá poupar titulares e a escalação que atuou diante do rival paraguaio poderá ser repetida. Entre os relacionados, o zagueiro uruguaio Maurício Victorino, que atuou contra Estudiantes e Guarani-PAR na Libertadores, deverá fazer sua estreia no torneio estadual.

O meia Gilberto, que realiza tratamento de uma tendinite no tornozelo esquerdo, voltará a desfalcar o time cruzeirense. Com isso, Cuca deve repetir a dupla de meias formada por Roger e Montillo. Eles atuaram juntos com sucesso nas goleadas sobre Estudiantes (5 a 0) e Guarani-PAR.

Confira os jogadores relacionados por Cuca no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Pablo e Diego Renan.

Zagueiros: Victorino, Léo e Gil.

Volantes: Marquinhos Paraná, Henrique, Everton e Leandro Guerreiro.

Meias: Montillo, Roger e Dudu.

Atacantes: Thiago Ribeiro, Wellington Paulista, Farias e Wallyson.