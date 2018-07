Cuca critica atuação do Palmeiras em derrota no Mineirão: 'Não lutamos'

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve uma atuação para esquecer no sábado à noite, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), pela 11.ª rodada do Brasileirão. Nada deu certo, só Gabriel Jesus se salvou, e a derrota por 2 a 1 foi um resultado incontestável.

Dessa vez o técnico Cuca não saiu em defesa do time, pelo contrário. "Foi um dia que temos de tirar lições de tudo o que não fizemos. Temos de corrigir coisas que não tínhamos errado tanto como hoje (sábado), até no aspecto motivacional. Não lutamos na partida, somente no final depois da confusão que viramos um time que queria lutar", criticou o treinador.

Ele continuou, falando do desafio da próxima rodada contra o Figueirense, no Allianz Parque, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Agora temos de melhorar para quinta-feira. Temos de tirar lição do que foi feito de ruim."

A única boa notícia da atuação no Mineirão foi o bom desempenho de Gabriel Jesus, que marcou mais um gol. "Ele tem aproveitado bem as chances, está em um bom momento. Ele foi um dos poucos que ficou na média do que temos apresentado, e espero que continue assim", elogiou Cuca.