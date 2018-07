Cuca critica Barrios, que responde: 'Não acreditem em mentiras'

Nem mesmo a liderança do Campeonato Brasileiro é suficiente para fazer o Palmeiras ficar em paz. O técnico Cuca criticou publicamente o atacante Lucas Barrios, dentre outras coisas, dizendo que o paraguaio não tem demonstrado comprometimento e isso irritou o jogador, que utilizou de suas redes sociais para responder e prometeu abrir o jogo nesta terça-feira, em uma programa de TV. Em entrevista à Radio Bandeirantes, na noite de segunda-feira, Cuca explicou os motivos de não estar utilizando o paraguaio.

"Não é fácil falar de um tema desses, mas a gente tem de expor ao torcedor. O Lucas tem proposta de fora, como o Cristaldo também tem. Você tem de sentir do jogador o comprometimento, precisa que ele diga que quer ficar e estar junto. O Barrios se machucou depois do jogo contra o Atlético-PR e demorou para curar. Ele teve uma conversa comigo há uma semana, disse que não estava feliz, que preferia se transferir, que tinha proposta. Passei para que conversasse com o Alexandre Mattos. O Alexandre conversou com ele, parece que não houve entendimento e voltou para mim. Vou escalar quem estiver melhor. Se eu sentir que ele não está com compromisso, tenho que colocar quem estiver compromissado", disse o treinador palmeirense.

Irritado com as palavras ditas por Cuca, Barrios postou uma mensagem em sua página no Instagram . "Quero me dirigir a todos os torcedores do Palmeiras e aos meus seguidores. Amanhã (nesta terça-feira) vão escutar a verdade sobre minha situação. Estou recuperado já faz dez dias, não deixem que lhes digam mentiras. Sempre fui um grande profissional e sobretudo comprometido com o clube", disse o jogador, que dará uma entrevista exclusiva para um canal de TV fechada.

Antes mesmo das declarações, Barrios e Cuca já pareciam estar vendo coisas distintas. O treinador explicou que não estava o levando para os jogos, porque ele estava ainda se recuperando de lesão. Entretanto, o paraguaio já treina sem limitações há duas semanas.

Nos bastidores, Barrios disse para pessoas próximas que já percebeu que não está nos planos de Cuca. Entretanto, sua saída não é das mais simples de acontecer. Ele foi contratado pela Crefisa, empresa patrocinadora do Palmeiras e o clube não paga nada por ele.

Segundo a financiadora patrocinadora do clube, somando os três anos de contrato de Barrios, a empresa gastará quase R$ 40 milhões, entre salários, luvas e rescisão de contrato com o Spartak Moscou-RUS, antigo clube do atleta. Barrios tem contrato com o Palmeiras até julho de 2018. Alguns clubes manifestaram interesse em seu futebol, mas nenhuma proposta foi formalizada até o momento.