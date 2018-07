Cuca critica time, mas acredita que vaga é possível O técnico Cuca reconheceu que o Atlético Mineiro não teve uma atuação digna do campeão da Libertadores na noite desta quinta-feira, quando foi derrotado pelo Botafogo, por 4 a 2, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele reconheceu que a equipe, que saiu na frente do placar, teve uma queda abrupta na segunda etapa.