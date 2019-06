Cuca dá instruções para Pato ser centroavante e quer 'bola diferenciada'

Alexandre Pato nunca escondeu que prefere atuar pelo lado esquerdo do ataque, mas vem sendo utilizado como centroavante pelo técnico Cuca no São Paulo. O jogador recebeu instruções de como se movimentar entre as linhas defensivas adversárias.

O gol de Pato no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro virou exemplo de como o jogador deve se portar em campo. Ele se movimentou entre os zagueiros e recebeu passe de Reinaldo para abrir o placar no último domingo. A atuação no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador, pela Copa do Brasil, também deixou Cuca satisfeito.

"O que eu peço para o Pato é para que ele flutue entre as linhas dos zagueiros e dos volantes, que não jogue de costas, que tente buscar essa infiltração. O gol (contra o Cruzeiro) foi assim. Mas temos que oferecer uma bola diferenciada para ele, não adianta lançar bola do zagueiro ou do goleiro para ele. Temos que ter a saída de jogo para que ele venha da figura do 9 para o 10 para fazer a jogada, como ele fez lá na Bahia antes de a gente tomar o gol e no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Espetamos muito as jogadas diretas, não era o que queríamos. Que a gente tenha uma saída melhor para facilitar o trabalho dele", analisou Cuca.

Pato soma dois gols marcados em oito jogos realizados pelo São Paulo desde que voltou nesta temporada. Ele ainda recupera sua melhor forma física após ter ficado os últimos dois anos no Tianjin Tianhai, da China.

O ataque tem sido a principal dor de cabeça para Cuca. O time vinha de quatro jogos sem marcar, o maior jejum nesta temporada. A última vez que o São Paulo balançou a rede adversária duas vezes no mesmo jogo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no dia 1 de maio.

Pato foi o escolhido para ser o centroavante principalmente por conta da lesão de Pablo, que realizou em abril uma cirurgia para retirar um cisto na região da lombar e só voltará a ficar à disposição no segundo semestre. Outra opção no elenco é o uruguaio Gonzalo Carneiro, que cumpre suspensão preventiva por doping.

Cuca espera receber um reforço durante a pausa para a disputa da Copa América. O argenino Juan Dinenno, que está emprestado pelo Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL), é o principal desejo do treinador. O clube colombiano deve exercer a prioridade de compra do centroavante e avalia repassá-lo à equipe tricolor. Os times já conversaram sobre valores.