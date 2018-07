Cuca reúne elenco do Palmeiras e comunica afastamento de Felipe Melo

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi afastado pelo técnico Cuca nesta sexta-feira e está fora pelo menos da partida contra o Avaí, sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador abordou o assunto com o grupo em reunião na Academia de Futebol, ao comunicar que deixaria o jogador fora da partida por entender que assim seria melhor para o grupo. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Estado.

Cuca e o volante tiveram desentendimentos nas semanas anteriores, tanto é que Felipe Melo não chegou a ter sequência como titular sob o comando do treinador. Para o técnico, o jogador atrapalhava o ambiente do Palmeiras pelo seu temperamento. Felipe Melo, por outro lado, estava descontente por ficar algumas partidas na reserva.

Contratado no começo deste ano, o atleta atuou em 27 partidas e fez dois pelo Palmeiras, ambos no Campeonato Paulista. Como disputou até agora somente cinco jogos pelo Brasileiro, o volante pode reforçar outra equipe caso acerte a saída do elenco alviverde.