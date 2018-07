Cuca decide poupar Ronaldinho Gaúcho de clássico estadual

BELO HORIZONTE - Não será neste domingo que Ronaldinho Gaúcho fará a sua segunda partida em um Campeonato Mineiro. Como já aconteceu nos três últimos jogos do Atlético-MG no estadual, o craque vai ser poupado do clássico de domingo, às 18h30, contra o América-MG, no Independência, com mando de campo alvinegro.

O técnico Cuca confirmou nesta sexta-feira que Ronaldinho é um dos desfalques da equipe e sinalizou que outros jogadores também serão poupados. Mas não deu nomes. "O Ronaldinho não joga. Ele teve um desgaste enorme e tem que ter a recuperação. A gente não vai correr risco de pôr um jogador que não está numa condição de descanso ideal para ter um risco de lesão. Então são coisas que a gente está vendo em cima de outros atletas também", explicou Cuca.

Ronaldinho ainda não jogou no Mineiro, mas está brilhando na Libertadores. Comandado por ele, o Atlético venceu seus quatro jogos até aqui na competição continental e já está garantido nas oitavas de final com o primeiro lugar do grupo. A última vitória, quarta, contra o The Strongest, em La Paz, desgastou o grupo. Por isso alguns atletas serão poupados no clássico.

"Queremos ser campeões mineiros e temos que vencer domingo. A gente tomou algumas medidas até conversando e sentindo alguns jogadores, e vamos colocar em prática no treino de amanhã (sábado)", explicou Cuca, sinalizando que a decisão com o nome dos poupados será tomada neste sábado.