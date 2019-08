Cuca defende Daniel Alves e Antony após empate contra os reservas do Grêmio

O técnico Cuca saiu em defesa de Daniel Alves e Antony após o empate do São Paulo contra os reservas do Grêmio por 0 a 0, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas são peças fundamentais da equipe, mas não conseguiram jogar bem na manhã deste sábado, no jogo que começou às 11 horas.

Sobre Daniel Alves, o treinador fez questão de lembrar que o veterano ainda está se adaptando ao futebol brasileiro e já enfrentou uma grande maratona de jogos após a sua apresentação. "É um jogador em adaptação ao nosso futebol. Ele fez o quarto jogo inteiro em 13 dias, é o cara que mais corre. É lógico que ele vai sentir um desgaste. Sentindo, a parte técnica também vai sentir. É natural", disse.

Cuca ainda descartou a possibilidade de desistir da ideia de escalar o camisa 10 no meio de campo apenas por conta de uma exibição sem tanto destaque. "Não é por conta de hoje (sábado) que vamos tirar ele do projeto que tenho com ele e por na lateral. Isso pode acontecer em uma partida, mas não era o caso hoje".

Sobre Antony, expulso no segundo tempo após perder a bola, armar contra-ataque do Grêmio e precisar parar a jogada, o técnico pediu paciência aos torcedores. "Muitas coisas têm acontecido na vida dele. Muito rápido. Ele está para ser papai, está sempre envolvido na janela. Quer queira ou não, o jogador é informado. Ele tem treinado bem. O que aconteceu no lance da expulsão é que ele tinha um passe fácil e escolheu um passe menos fácil. Ele correu atrás para arrumar o erro, piorou, causou a expulsão. Não tenha dúvida que isso vai ser aproveitado em benefício próprio para ele, não hoje, mas sim durante os treinamentos, tirar isso como lição", afirmou.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas. Para a partida, Cuca não poderá contar com quatro jogadores que vão ser cedidos para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Daniel Alves foi convocado pelo técnico Tite para amistosos nos Estados Unidos e Igor Gomes vai fazer parte dos treinos da equipe. Já Walce e Antony têm compromissos com a seleção olímpica.