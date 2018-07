Cuca defende sequência de Gabriel Jesus: 'Descansou quinta, sexta e sábado'

O um ponto conquistado contra o Grêmio no último domingo pode custar mais caro do que o Palmeiras planejava. Com a estrela do time, Gabriel Jesus, saindo sentindo uma lesão, o técnico Cuca teve que dar explicações sobre a sequência de jogos que o garoto de apenas 19 anos vem enfrentando nas últimas semanas. Servindo a seleção brasileira e com o Alviverde brigando pelo título brasileiro, Jesus chegou a disputar dois jogos em menos de 24h, quando encarou a Colômbia em Manaus e no dia seguinte, embarcou em um jatinho particular do presidente do clube, Paulo Nobre, para estar disponível para o confronto diante do São Paulo.

"Ele descansou quinta, sexta e sábado. Eu não deixei ele trabalhar sequer um período. A fisiologia do Palmeiras é muito boa. Pode ser que quarta-feira ele jogue",afirmou o treinador, dando esperança para a torcida palmeirense.

Nesta semana, mais dois jogos decisivos: na quarta-feira o Palmeiras encara o Flamengo, rival direto pela ponta da tabela e pelo título brasileiro. No final de semana o adversário é o Corinthians.

"Contra o Flamengo é mais uma partida decisiva, como era hoje (domingo). Acho bom a gente entender que nessa partida (contra o Grêmio) no primeiro turno, nós estávamos fazendo um ótimo campeonato e tínhamos nove pontos. Agora temos 11 no segundo turno. Mas e sábado, contra o Corinthians. Não vai ser um jogo decisivo?", questionou Cuca.