Cuca define relacionados do Palmeiras com Gabriel Jesus, Erik e Yerry Mina

O técnico Cuca divulgou neste sábado a lista de relacionados do Palmeiras para o duelo com o Fluminense, domingo, às 16 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos dos atacantes Gabriel Jesus e Erik, além do zagueiro Yerry Mina.

Gabriel Jesus está de volta após conquistar a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira. E mesmo ausente nas últimas seis partidas, ele permanece na artilharia isolada do Brasileirão com dez gols.

Erik cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta e está de volta ao grupo de atletas relacionados pelo técnico Cuca. Já Mina está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. Sua última partida foi o jogo contra o Santos, em 12 de julho, quando marcou o único gol palmeirense no empate em 1 a 1.

Outra novidade foi a presença do goleiro Vinicius Silvestre, de 22 anos. Recentemente, ele chegou a viajar para Pernambucano às vésperas do jogo diante do Sport, mas não ficou no banco. A última vez que figurou entre os suplentes foi em novembro de 2015, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre.

Zagueiros: Edu Dracena, Yerry Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo.

Laterais: Jean, Egídio, Zé Roberto e João Pedro.

Volantes: Arouca, Gabriel e Tchê Tchê.

Meias: Moisés, Cleiton Xavier, Allione e Fabrício.

Atacantes: Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira, Róger Guedes, Gabriel Jesus e Erik.