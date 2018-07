Cuca despista em treino do Palmeiras e escala 11 na linha

O técnico Cuca começou a definir o Palmeiras nesta quinta-feira para a partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Na atividade na Academia de Futebol, o treinador escalou uma formação parecida à usada pelo antecessor, mas deixou uma dúvida no ataque, setor em que três jogadores disputam por duas vagas para a partida no Allianz Parque.

Os primeiros 30 minutos da atividade foram fechados aos jornalistas. Após esse período, a equipe em campo tinha a volta de Zé Roberto na lateral-esquerda e Edu Dracena na zaga. Os dois estavam machucados. O ataque foi o setor em que havia excesso de jogadores, com Borja, Willian e Róger Guedes na briga por duas posições. O time trabalhou diferentes formações, bolas aéreas, marcações e posicionamento.

O possível time titular do Palmeiras para domingo deve ter: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo e Tchê Tchê; Guerra, Willian e Dudu; Borja (Róger Guedes). Cuca terá mais dois treinos antes da partida, o próximo deles na tarde de sexta, na Academia de Futebol. A atividade vai coincidir com a presença da Chapecoense no local. A equipe catarinense estará em São Paulo para enfrentar o Corinthians.