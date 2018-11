Cuca despista sobre permanência no Santos em 2019: 'O presente é mais importante'

O técnico Cuca disse que o foco dele é no presente e em conseguir conquistar com o Santos uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o treinador confirmou que se reuniu com o presidente do clube, José Carlos Peres, e os membros da diretoria Renato, executivo de futebol e volante ainda em atividade no elenco profissional, e Sérgio Dimas, gerente administrativo.

"Nós, mais do que tudo, planificamos 2018. A gente não pode pensar agora no 2019 sem saber o que vamos disputar no ano que vem. Está sendo pensado o futuro, mas o presente é o mais importante. A primeira coisa que foi discutida, e eu disse isso ao presidente, é importante manter jogadores, mais até do que quantos você vai trazer. E buscar essa vaga na Libertadores. Não adianta falar em trazer fulano ou ciclano se esquecermos o momento nosso, temos seis finais pela frente", afirmou Cuca no CT Rei Pelé.

Em sétimo lugar no Brasileirão, os santistas somam 46 pontos, mesmo número do Atlético Mineiro, sexto colocado, posição que garante vaga na fase preliminar da próxima Libertadores.

O técnico santista pregou respeito ao adversário, penúltimo colocado na tabela de classificação, com 34 pontos em 32 jogos. "Nessa última partida, eles nem jogaram tão atrás, tiveram oportunidades antes de sofrer o gol da derrota por 1 a 0 e colocaram uma bola na trave. Ofereceram perigo ao adversário. Mas o que mais me preocupa é armar minha equipe de maneira certa e manter um padrão. Até na derrota contra o Palmeiras, fizemos um grande segundo tempo", analisou o treinador, com menção à derrota santista por 3 a 2, no último sábado.

Novo patrocinador

​O Santos anunciou nesta sexta-feira que fechou uma parceria comercial com a Kodilar, empresa do ramo alimentício, que vai estampar a marca da companhia nos meiões dos jogadores do time profissional do clube. O contrato foi assinado com vigência até o fim de 2019.

Diretor comercial da empresa, Wagner Zacharias mostrou sua satisfação. "A Kodilar Alimentos está sempre à procura de parceiros profissionais e competentes, por isso, tomamos a decisão de patrocinar o Santos, pois temos a certeza que o profissionalismo dos dirigentes, da equipe técnica e dos jogadores farão sucesso em 2019", afirmou o executivo.

Peres também comemorou a assinatura do acordo. "Saudamos a entrada da Kodilar no grupo de patrocinadores do Santos FC. Neste primeiro ano de gestão, renovamos com a Caixa, fechamos novas marcas como Philco, Orthopride, Unicesumar e agora Kodilar. Além de patrocinadores de camisa fechamos parcerias importantes como o Km de Vantagens (dos Postos Ipiranga) e Brahma", comentou o presidente santista.