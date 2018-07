Cuca destaca atuação de Moisés em Curitiba: 'Foi o melhor em campo'

O técnico Cuca destacou o desempenho do meio-campista Moisés neste domingo na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixa, em Curitiba, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião do treinador, ele foi o diferencial da equipe para acabar com a invencibilidade do adversário em sua casa.

"Foi o melhor em campo. Ele compôs, ganhou a primeira bola, fez a função de meia e segundo volante. Ele está se recuperando ainda, não está no ponto ideal, tanto ele quanto o Tchê Tchê. Quando eles estão em campo, nós ganhamos muito", analisou Cuca.

O técnico também elogiou o comportamento da equipe ao se adaptar rapidamente à grama sintética do estádio. "Molhada, deixa o jogo muito mais rápida. Favorece o jogador técnico. Nós entendemos e fizemos um bom jogo, um jogo controlado", falou. "Em um geral, o Atlético teve algumas chances, que é natural, mas controlamos bem a partida. Sabíamos bem a dificuldade de ganhar do Atlético aqui, tanto que ninguém havia vencido ainda. O Palmeiras está de parabéns", emendou.

O resultado colocou o Palmeiras na liderança isolada do Brasileirão com 39 pontos, três à frente do Santos, o segundo colocado. "Falei que disputaríamos o título, mas hoje (domingo) não preciso falar isso. Eles (jogadores) estão com o moral elevado, pegando confiança no decorrer do campeonato. Hoje brigaremos por uma vaga na Libertadores e se vier como primeiro colocado está ótimo", afirmou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Brasileirão. O time de Campinas (SP) vem de vitória sobre o Figueirense por 2 a 0 e ocupa a oitava posição, com 30 pontos.