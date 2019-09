Cuca destaca bom 2º tempo do São Paulo: 'Buscamos a vitória até o último minuto'

O técnico Cuca afirmou que o São Paulo mereceu a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, neste sábado, no Engenhão, destacando o segundo tempo como diferencial do time no Morumbi. Após uma primeira etapa equilibrada, com um gol para cada time, o tricolor paulistano foi melhor no segundo tempo. Apesar de não conseguir criar muitas chances de gols, atuou no campo de ataque, não deu oportunidades para o Botafogo contra-atacar e, nos acréscimos, marcou o gol da vitória com Pablo.

“No segundo tempo jogamos para vencer. Jogamos no campo de ataque e demos pouquíssimas oportunidades ao Botafogo. Criamos algumas chances. Finalizamos mais, mesmo jogando fora de casa. Merecemos vencer principalmente pelo que fizemos na segunda etapa. Buscamos a vitória até o último minuto. Ficamos no ataque sem dar o contra-ataque. E acabamos recebendo esta vitória no final, que nos cabe muito bem, nessa retomada de turno”, disse o treinador, que lamentou ter sofrido o gol de empate aos 45 minutos do 1º tempo.

“Nos acréscimos o Botafogo empatou numa jogada individual do João Paulo. É uma ducha ir ao vestiário acalmando os ânimos e renovar os mesmos para buscar o resultado”. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 35 pontos, subiu, por ora, para a quarta posição. O resultado encerrou uma sequência negativa do clube, que não vencia há quatro rodadas: dois empates (Grêmio e CSA) e duas derrotas (Vasco e Internacional).

Cuca destacou a dificuldade de ganhar do Botafogo atuando no Engenhão, afirmando que poucos times conseguem este feito. Até agora, apenas três times venceram: São Paulo, Santos e Grêmio. O Palmeiras derrotou o Botafogo como visitante, mas o confronto aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

“Não é fácil vencer o Botafogo aqui. São pouquíssimas equipes que conseguem. E nós fomos uma delas. Somamos seis pontos em cima de um grande que é o Botafogo. Começamos o turno com pé direito, subimos duas posições”.