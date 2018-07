Cuca deve ser apresentado na segunda-feira no Palmeiras

Um integrante da comissão técnica ainda separa Cuca do Palmeiras, mas a pendência não deve atrapalhar a negociação e o treinador deve ser apresentado na segunda-feira. Salário e tempo de contrato já estão certos, mas ainda falta definir quem virá com o treinador. Ele quer um auxiliar – seu irmão, Cuquinha – e um fisiologista, enquanto a diretoria não vê a necessidade do segundo profissional.

A expectativa era que nesta sexta-feira ocorresse o acerto, mas o treinador não conseguiu vir para São Paulo, o que pode ocorrer ainda neste sábado. Entretanto, ele conversou com o diretor de futebol Alexandre Mattos, por telefone, e deixou tudo acertado. Anteriormente, seu empresário, Eduardo Uram, já havia negociado com o dirigente e havia deixado tudo encaminhado.

O contrato seria de dois anos, mas o presidente Paulo Nobre decidiu oferecer um vínculo até o fim da temporada, quando terminará seu mandato. O dirigente quer deixar o novo mandatário livre para liberar Cuca caso queira colocar outro treinador na equipe.

O salário também está certo. Cuca vai ganhar um valor próximo do que recebia o ex-treinador Marcelo Oliveira. Algo em torno de R$ 400 mil mensais.

Se tudo correr dentro do esperado pela diretoria, a ideia é fechar neste final de semana o acordo. Assim, ele seria apresentado na tarde de segunda-feira e poderia começar os trabalhos para a partida contra o Nacional, quinta-feira, no Uruguai, pela Libertadores.