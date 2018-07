Cuca divulga relacionados do Palmeiras com o retorno do zagueiro colombiano Mina

O zagueiro colombiano Mina é a principal novidade na lista de relacionados do Palmeiras para a partida deste domingo, às 17 horas, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador está de volta após defender a seleção do seu país nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Mina chegou a viajar com o elenco para o duelo contra o Cruzeiro, na última quinta-feira, em Araraquara (SP), mas não apresentou condições físicas e acabou cortado do jogo.

Quem também está de volta após defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias é o atacante Lucas Barrios. O jogador, no entanto, deve ficar no banco de reservas. Em 41 apresentações, o camisa 8 balançou as redes adversárias 12 vezes.

O técnico Cuca promoveu neste sábado o tradicional rachão de véspera de jogo. Após o treino, os atacantes treinaram finalizações. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos, um a mais do que o Flamengo, o segundo colocado.

Confira os relacionados do Palmeiras:

Goleiros - Jailson e Vagner

Laterais - Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto

Zagueiros - Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes - Arouca, Gabriel, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias - Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés

Atacantes - Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Leandro Pereira e Róger Guedes