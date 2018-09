Cuca divulga relacionados sem Veríssimo e mantém dúvida no meio-campo do Santos

O técnico Cuca fechou parte do treino do Santos nesta quarta-feira e não revelou quem será o substituto do uruguaio Carlos Sanchez no duelo contra o Grêmio, quinta-feira, às 19h, no estádio do Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi convocado pela seleção de seu país para o amistoso contra o México, sexta-feira, em Houston, nos Estados Unidos. Como o Uruguai abriu mão do segundo jogo na data Fifa, pode ser que ele reforce o Santos no domingo contra o Paraná Clube. "Não pensei no jogo de domingo ainda", disse Cuca.

"Não sabemos se vai jogar pelo Uruguai, se vai ter desgaste, se vai ter lesão, o mais importante agora é este jogo (contra o Grêmio). Quando ele voltar vamos ter uma conversa para saber como estará e aí decidir se jogará ou não", prosseguiu.

Para seu lugar contra o Grêmio, Cuca tem como opção o meia Bryan Ruis, que joga mais centralizado no meio-campo e daria mais posse de bola ao time ou optar por Derlis González que é um atacante de mais velocidade. A tendência é que escolha pela segundo.

"Vocês viram parte do treino. Às vezes as coisas mudam. Treinamos três ou quatro possibilidades. Vamos ajustar a equipe. Não tem porque mexer tanto. Vamos manter 80%, 90% do time que vem jogando. Só essa posição (do Sanchez) que está aberta. Acredito que quem entrará vai fazer um grande jogo", despistou Cuca.

Na zaga, o treinador ainda não contará com o retorno de Lucas Veríssimo. O jogador chegou a treinar na terça-feira, mas foi vetado da partida por precaução, pois está em fase final de recuperação de um problema muscular na coxa esquerda. A tendência é que Robson Bambu siga entre os titulares.

"Não chega a ser uma lesão. Teve um hematoma na região. É questão de uma semana, no máximo dez dias, para que esteja de volta. Ficará de fora mais por precaução para não ter uma lesão grave", explicou o treinador.

O Santos vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e está há seis jogos sem perder no total. O atacante Rodrygo, que estará em campo na quinta-feira contra o Grêmio, falou sobre o bom momento da equipe.

"A confiança vai aumentando quando vamos ganhando. A cada vitória nossa confiança só cresce e isso é muito importante para a gente. Sabemos que será uma partida muito difícil, contra um adversário forte. Mas estamos cientes da importância deste jogo, daremos a vida para conseguir a vitória e nos aproximarmos do grupo da frente."

Confira a lista de relacionados do Santos para a partida:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir.

Laterais - Daniel Guedes, Victor Ferraz e Dodô.

Zagueiros - Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu.

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Renato, Bryan Ruiz, Jean Mota, Guilherme Nunes e Yuri.

Atacantes - Bruno Henrique, Rodrygo, Gabriel, Derlis González, Eduardo Sasha, Arthur Gomes, Yuri Alberto e Copete.