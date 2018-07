Cuca diz que Atlético-MG superou obrigação de vencer

"Quando você enfrenta uma situação como a de hoje, o último colocado do campeonato, que ainda não venceu, contra uma equipe que tem 100%, que é o Atlético, você pode ter certeza que é pedreira, você vai enfrentar dificuldade porque tem obrigação não apenas de vencer, mas de golear. Isso é muito perigoso no futebol", comentou o treinador.

Cuca, porém, reconheceu que o Atlético não teve uma boa atuação no sábado, apesar do triunfo sobre o Democrata. "Mesmo ganhando de 1 a 0, o time estava pressionado por essa situação, então, automaticamente, o jogador fica inseguro, as coisas não saem naturalmente. Hoje, mais uma vez, perdemos muitas chances, criou-se muito, alguns jogadores estiveram um pouco abaixo do normal, mas, no geral, o adversário não teve chance e estou contente porque são nove vitórias seguidas", acrescentou Cuca.

Com a vitória sobre o Democrata, o Atlético permanece na liderança do Campeonato com 24 pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a jogar no próximo domingo, fora de casa, contra o Uberaba.