Cuca diz que Atlético-MG vai aprender com derrota para o São Paulo

SÃO PAULO - A derrota do Atlético Mineiro por 2 a 0 para o São Paulo, na noite de quarta-feira, no Estádio do Morumbi, acabou com a campanha até então perfeita do time na Copa Libertadores e sacramentou a classificação da equipe paulista para as oitavas de final. Técnico do clube de Belo Horizonte, Cuca reconheceu a atuação ruim da sua equipe, mas prometeu que os jogadores vão aprender com o tropeço.

"Vamos tirar lições para os próximos jogos, estaremos aqui de novo em 14 dias", afirmou o treinador, prometendo que o Atlético-MG será mais competitivo no reencontro com o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores.

Cuca também reconheceu a superioridade do adversário na partida, mas lembrou que o seu time fez a melhor campanha da fase de grupos do torneio continental e terá a vantagem de decidir o duelo em Belo Horizonte, no Estádio Independência.

"O São Paulo jogou uma partida com a força total, apoio da arquibancada por 90 minutos, mereceu vencer, parabéns para eles. Mas continuamos em primeiro, com todas as vantagens", disse.